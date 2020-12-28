Шмигаль доручив провести аудит тарифів на газ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Міненерго Юрію Вітренку та Антимонопольному комітету перевірити встановлені тарифи на газ для населення і вартість його доставки.

«Необхідно провести аудит формування тарифу і зниження цих складових тарифу, які є несправедливими і невиправданими з точки зору ринку», – підкреслив він.

Шмигаль також доручив Міненерго до 25 січня подати оновлений паливно-енергетичний баланс України.

Прем’єр також нагадав, що споживачі отримали право вільно обирати постачальника.

«Наразі серед постачальників газу чи не найменші ціни на газ для побутових споживачів пропонує державний “Нафтогаз”. І це ціни, які навіть дещо нижчі, ніж були в попередні роки», – сказав він.

Раніше стало відомо, що НАК «Нафтогаз України» встановив ціну на природний газ для побутових клієнтів в січні 2021 року на рівні 7,22 грн/куб. м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки).