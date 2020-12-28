Шкарлет розповів про зарплати освітян

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що з 1 січня 2021 року посадові оклади освітян збільшаться на 20%. Про це повідомляє прес-служба Уряду.

За його словами, МОН підготувало законопроект щодо соціальних гарантій педагогічним і науково-педагогічним працівникам у разі захворювання на коронавірус.

«Ця пропозиція погоджена і ми чекаємо від Пезидента внесення її до Парламенту. Я думаю, що коли Парламент запрацює, Президент внесе цю пропозицію», – зазначив він.

Шкарлет також додав, що розроблено проект постанови Уряду, яким передбачається збільшити зарплати медичним працівникам закладів освіти на 20%. Він надісланий на погодження до центральних органів виконавчої влади.