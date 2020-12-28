Оборонне замовлення виконано на 99,5%, – Міноборони

Станом на 26 грудня Міністерство оборони виконало державне оборонне замовлення на 99,5%. Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран.

«Укладено державних контрактів на суму 21 млрд 897,87 млн гривень із загально виділених 22 млрд 004,74 млн гривень. Збільшено обсяги закупівлі нового і модернізованого озброєння, військової техніки та виробів спеціального призначення, поставленого до військ. Попри обмеження роботи підприємств оборонно-промислового комплексу, пов’язані з COVID-19, вдалось забезпечити постачання озброєння та військової техніки на рівні 2019 року, а за деякими напрямами (забезпечення боєприпасами, бронетанковою технікою, цифровими засобами зв’язку) навіть перевищити обсяги попереднього року», – зазначив він.

За його словами, за державним оборонним замовленням до військ поставлені 10,5 тисяч одиниць техніки, 3,2 млн штук боєприпасів. Проавансовані виготовлення і постачання озброєння та військової техніки у 2021 році на суму 6,5 млрд гривень.

Таран підкреслив, що основний ресурс наступного року слід планувати на закупівлю нового озброєння, а не на ремонт застарілих зразків. З цією метою будуть переглянуті підходи до розподілу та використання коштів на закупівлю нових (модернізованих) зразків озброєння, військової техніки.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що суб’єкти сектору безпеки і оборони України мають забезпечити виконання державного оборонного замовлення у повному обсязі у максимально стислі строки.