Нацбанк України хоче скасувати податок на доходи з депозитів

Голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що НБУ пропонує відмінити податок на доходи з депозитів. Про це повідомляє «Економічна правда».

«Ми цього року виходили з ініціативою на уряд, щоб відмінити податок на доходи з депозитів. За всю історію незалежності України такого податку не було. Він був введений в 2014 році, коли ситуація з надходженнями була просто жахливою. Сьогодні цього вже немає, є досить стала дохідна база, і ми вважаємо, що можна відмінити цей податок», – зазначив він.

Шевченко нагадав, що податок складається з 18% ПДФО і 1,5% військового збору.

«Про військовий збір не йдеться. Доки йде війна, його треба лишати. А от прибрати 18% ПДФО, зважаючи на те, що депозитні ставки і так низькі, ми пропонували Міністерству фінансів і Уряду в законі про бюджет. Це не було враховано», – підкреслив голова НБУ.