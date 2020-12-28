Ляшко розповів, коли Україна почне повертатися до звичного ритму життя

З квітня 2021 року Україна почне повертатися до звичного ритму життя. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«У мене такі прогнози, зараз є відчуття, що ми з квітня будемо потихеньку повертатися до звичного для нас ритму життя. Ми не позбудемося повністю від протиепідемічних обмежень і таких жорстких карантинів, які ми сьогодні відзначаємо», – зазначив він.

Також Ляшко розповів про мутації коронавірусу.

«Це очікуване явище для епідеміологів і вірусологів. Найбільше мені б хотілося, щоб поруч з епідемією коронавірусу не почався спалах якоїсь іншої інфекційної хвороби, а їх – величезна кількість. Якщо почнеться мікс-інфекція, буде досить складно реагувати. Я маю на увазі дифтерію, кір, краснуху – хвороби, які можуть початися, якщо люди будуть нехтувати імунопрофілактикою», – додав він.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов що, Міністерство охорони здоров’я не планує скасовувати чи переносити посилений карантин.

Нагадаємо, з 8 по 24 січня 2021 року в Україні буде діяти посилений карантин.