В Україні не будуть відміняти посилений карантин

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов що, Міністерство охорони здоров’я не планує скасовувати чи переносити посилений карантин.

«Те, що стосується проведення жорсткого карантину з 8 по 24 січня, МОЗ не збирається вносити зміни», – зазначив він.

За його словами, окрім прогнозованого збільшення захворюваності на коронавірус після новорічних свят, очікується також сезонний спалах грипу.

Степанов також підкреслив, що за минулий тиждень в Україні було зафіксовано 59 381 випадок зараження COVID-19 на противагу 70 327 від попереднього тижня.

Зазначимо, що з 19 грудня в країні діють нові карантинні обмеження.

Нагадаємо, з 8 по 24 січня 2021 року в Україні буде діяти посилений карантин.