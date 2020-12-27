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Здоров'я

Україні вистачить коштів для закупівлі вакцин проти COVID-19

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до Україні вистачить коштів для закупівлі вакцин проти COVID-19
вакцина від COVID-19

Прем’єр міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна матиме достатньо ресурсу для закупівлі вакцин проти COVID-19. 

«Уряд та Офіс Президента активно працюють, щоб у 2021 році Україна гарантовано мала значно більшу кількість вакцин, окрім запланованих 8 млн доз у межах глобальної ініціативи COVAX», – написав він у Facebook.

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Наразі на ці потреби у держбюджеті-2021 вже закладено майже 3 млрд грн.

За його словами, додатково буде створено спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям. 

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, з якими компаніями Україна веде перемовини щодо вакцини.

Нагадаємо, що вакцинація в Україні може розпочатися 1 березня 2021 року, а українці, які відносяться до групи ризику, зможуть розраховувати на безкоштовне отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19.

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