Українським ФОПам вже виплатили 2,8 млрд грн

Прем’єр міністр Денис Шмигаль заявив, що цього тижня розпочались виплати 8 тисяч гривень матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників.

На даний момент було спрямовано 2,8 мільярдів для понад 354 тисяч отримувачів.

«Реєстрація заявок для отримання одноразової матеріальної допомоги для тих людей, чия господарська діяльність буде припинена внаслідок посиленого карантину у січні, триватиме до 31 грудня», – зазначив він.

Шмигаль закликав підприємців та звичайних працівників подавати заявки, щоб усі змогли отримати такі виплати.

Нагадаємо, всі виплати ФОПам здійснять до 8 січня.