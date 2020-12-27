На Львівщині запрацює система автофіксації порушень ПДР

30 грудня 2020 року на автомобільній дорозі М-06 (Київ – Чоп) запрацюють 3 камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі. Про це написав у Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Розміщення камер:

на 490 км+400 автодороги, поблизу міста Буськ;

на 555 км+662 автодороги, поблизу села Солонка;

на 555 км+730 автодороги, поблизу села Солонка.

За його словами, дані місця були обрані через велику кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій та ДТП.

Білошицький нагадав, що уперший день запуску цієї системи в Києві та Київській області камери автоматичної фіксації зафіксували 57 880 порушень швидкісного режиму.

«Зараз ця кількість зменшилась в 5 разів, а також в 3 рази зменшилася кількість ДТП в місцях, де були встановлені ці камери», – підкреслив він.