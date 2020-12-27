«Нафтогаз» підвищив ціни на газ для населення

НАК «Нафтогаз України» встановив ціну на природний газ для побутових клієнтів в січні 2021 року на рівні 7,22 грн/куб. м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки). Про це повідомляється на сайті компанії.

«Ціни на газ у зимовий період тимчасово підвищуються, адже вартість газу «сезонозалежна». Збільшення кількості спожитого ресурсу, підвищення оптової ціни на блакитне паливо – все це позначається на ціні для побутових споживачів. Водночас наша компанія робить все можливе, аби пропонувати клієнтам одні з найнижчих цін серед постачальників. І ось уже протягом 5 місяців нам це вдається – наша ціна на газ у січні традиційно лишається нижчою за середньоринкову», – йдеться в повідомленні.

В «Нафтогазі» підкреслили, що одні з найбільш вигідних цін на ринку компанія може собі дозволити завдяки помірній націнці на блакитне паливо, довгостроковому контракту на оптову закупівлю газу, а також оптимізації операційних витрат.

«Ми не розбудовуємо широку мережу офлайнових сервісних центрів, а пропонуємо зручні сервіси онлайн та залучаємо для підключення та обслуговування відділення й офіси наших партнерів у рамках співпраці», – додали в компанії.