Кравчук пояснив слова Зеленського про мобілізацію

Слова президента Володимира Зеленського про масову мобілізацію жінок і чоловіків у разі нового нападу Росії – це нормальна реакція патріота. Про це заявив глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук

«Будь-яка відповідь пов’язана з питанням, яке ставить журналіст. Журналіст задав питання: якби з Криму був напад Росії, як би поводилася Україна? Президент відповів: якби таке сталося, ми б захищали свою землю, і захищати пішли б усі. І питання було “якби”, і відповідь була в тому ж ракурсі», – сказав він.

Кравчук підкреслив, що президент не може відповісти інакше.

«Коли я був уже не президентом, мене також запитали: якби ворог прийшов на вашу землю, що б ви робили? Я сказав, що маю достатню кількість різнокаліберної зброї, я б стріляв у кожного ворога, хто став на мою землю, поки зброю тримають руки і поки дивляться очі, я буду бити ворога, а не жити за принципом “підставляти другу щоку”. Це нормальна відповідь патріота України, людини, яка любить свою землю», – сказав екс-президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що у разі нападу Росії на Україну з боку анексованого Криму будуть мобілізовані і чоловіки, і жінки.

«Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє», – зазначив голова держави.