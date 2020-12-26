Україна отримала бюджет на 2021 рік

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Про це повідомляє прес-служба ОП.

Згідно з документом, доходи державного бюджету на 2021 рік становлять 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тис. грн. Видатки держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тис. грн. Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України визначено в сумі 246 млрд 635 млн 500 тис. грн.

На розвиток освіти і науки планують виділити 139,5 млрд грн, на медицину – 159,9 млрд грн, на соціальний захист населення – 315 млрд грн. На безпеку та оборону держави передбачили 267 млрд грн.

На боротьбу з пандемією наступного року виділять 19,4 млрд грн

Крім того, планується створення окремого спеціального фонду для протидії COVID-19.

Також заплановано підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року до 6000 грн; та з 1 грудня 2021 року – 6500 грн.

Раніше документ отримав підпис спікера ВР Дмитра Разумкова.

Нагадаємо, 15 грудня Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому державний бюджет на 2021 рік.