Україна запропонує виробникам вакцини від COVID-19 послуги з її транспортування

Україна запропонує виробникам вакцини проти коронавірусу свої послуги з транспортування препарату літаком «Мрія» в обмін на отримання вакцини. Про це заявив глава комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький.

«Найпотужніший літак у світі можна оснастити спеціальним обладнанням для підтримки температури мінус 70, і за це прискорити отримання вакцини, якщо ми будемо доставляти цю вакцину на інші замовлення, які надходять до компаній-виробників. Ми будемо просити, щоб отримати позачергово, поза квотою вакцини», – зазначив він.

За угодою в рамках ініціативи COVAX Україна повинна отримати вакцину в кінці лютого – початку березня.

«Але на сьогодні зусиллями Міністерства закордонних справ, президента України, ведуться переговори з виробниками, з президентами країн, де знаходяться виробники, щоб отримати цю вакцину як можна раніше», – сказав Радуцький.

За його словами, уряд готує пропозицію щодо таких виробників, як Pfizer, BioNTech і AstraZeneca.