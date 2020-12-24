Українським ресторанам дозволили в Новий рік працювати до 7 ранку

Кабінет міністрів дозволив ресторанам та кафе у новорічну ніч працювати до 7:00. Про це йдеться в постанові №1301 від 23 грудня.

«Внести зміну до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, замінивши у підпункті 12 цифру і слова “до 1-ї години” цифрою і словами “до 7-ї години”», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що з 19 грудня робота закладів громадського харчування заборонена з 23:00 до 7:00 наступного дня.

Нагадаємо, з 8 по 24 січня 2021 року в Україні буде діяти посилений карантин.