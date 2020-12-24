Кабмін спростив отримання ліцензій на оптову торгівлю підакцизними товарами

Кабінет міністрів України спростив умови ведення бізнесу в частині ліцензування.

Так, тепер ліцензії на оптову торгівлю підакцизними товарами будуть отримуватись в регіональних підрозділах Державної податкової служби.

Мова йде про:

надання територіальним органам ДПС функції ліцензування оптової торгівлі спиртом етиловим, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами що використовуються в електронних сигаретах і пальним;

види господарської діяльності, ліцензування якої здійснюють контролюючі органи, доповнюється діяльністю з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах. Ця норма набуває чинності з 1 січня 2021 року.

Зазначимо, наразі ліцензії на оптову торгівлю підакцизними товарами отримуються в центральному апараті ДПС.

«Нові положення надають змогу бізнесу отримувати такі ліцензії в територіальних підрозділах ДПС, що, у свою чергу, суттєво спрощує умови ведення господарської діяльності», – підкреслили в Уряді.