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Україна

Кабмін спростив отримання ліцензій на оптову торгівлю підакцизними товарами

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до Кабмін спростив отримання ліцензій на оптову торгівлю підакцизними товарами
Кабінет міністрів України

Кабінет міністрів України спростив умови ведення бізнесу в частині ліцензування.

Так, тепер ліцензії на оптову торгівлю підакцизними товарами будуть отримуватись в регіональних підрозділах Державної податкової служби.

Мова йде про:

  • надання територіальним органам ДПС функції ліцензування оптової торгівлі спиртом етиловим, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами що використовуються в електронних сигаретах і пальним;
  • види господарської діяльності, ліцензування якої здійснюють контролюючі органи, доповнюється діяльністю з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах. Ця норма набуває чинності з 1 січня 2021 року.
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Зазначимо, наразі ліцензії на оптову торгівлю підакцизними товарами отримуються в центральному апараті ДПС.

«Нові положення надають змогу бізнесу отримувати такі ліцензії в територіальних підрозділах ДПС, що, у свою чергу, суттєво спрощує умови ведення господарської діяльності», – підкреслили в Уряді.

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