В Україні планують з’єднати захід і схід України дорогою

У межах програми «Велике будівництво» планується відкрити найдовшу трасу в Україні – М-30 – від Стрия Львівської області до Ізвариного Луганської області. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Вся наша філософія спрямована на об’єднання України, і саме про це інфраструктура. Ми хочемо об’єднати захід і схід однією великою швидкісною дорогою, яка називається М-30. Це буде найдовша дорога в Україні – 1400 кілометрів. Вона буде йти зі Стрия, але доходити поки що тільки до Покровська, тому що 200 кілометрів цієї дороги – на тимчасово окупованій частині Луганської області», – зазначив він.

Її відкриття заплановано у 2021 році.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що частина траси була відновлена у 2020 році, решту відновлюватимуть у наступному.

Раніше президент розповів про важливість інфраструктури.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив постанову, якою встановив максимальний розмір плати за разовий проїзд дорогами, побудованими на умовах концесії.