Telegram введе платні функції

З наступного року месенджер Telegram почне монетизуватися. Про це повідомив його засновник Павло Дуров.

Це необхідно для того, щоб він й надалі міг розширятися, оскількі підтримка месенджера з майже 500 мільйонами активних користувачів потребує сотень мільйонів доларів щороку.

Дуров підкреслив, що Telegram потрібен світу як незалежний проект, де поважають права користувачів і забезпечують високу якість сервісу. Мессенджер повинен і далі служити зразком технологічної компанії, яка прагне до досконалості і цілісності.

«Всі поточні сервіси Telegram залишаться безкоштовними. Крім них, ми запропонуємо додаткові функції для бізнес-команд і користувачів з розширеними потребами. Деякі з цих нових функцій будуть ресурсоємними і, як наслідок, стануть платними. Звичайні користувачі завжди будуть користуватися Telegram безкоштовно», – написав він.

Дуров підкреслив, що реклама в особистих і групових чатах неприйнятна. В той же час Telegram запустить власну рекламну платформу для каналів.