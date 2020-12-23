Франція допоможе Україні з отриманням вакцини проти COVID-19

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє прес-служба ОП.

В першу чергу український лідер побажав своєму колезі якнайшвидшого одужання від коронавірусної хвороби, а також привітав його з днем народження, який Макрон відзначав напередодні.

Також Зеленський порушив питання щодо сприяння з боку Франції в отриманні Україною ліцензованої вакцини проти COVID-19 якісного виробництва.

«Дякую вам за згоду допомогти з прискоренням надання вакцини проти COVID-19. Це жест справжньої дружби», – зазначив він.

Макрон підтвердив намір здійснити офіційний візит в Україну, щойно це дозволить епідемічна ситуація.

Напередодні Штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19.

Раніше Денис Шмигаль наголосив, що перші вакцини очікуються вже в лютому. Для цього Уряд веде перемовини по двох напрямках — безпосередньо з виробниками вакцин та з керівництвом держав, де такі вакцини будуть вироблятись або вже законтрактовані.

Нагадаємо, що вакцинація в Україні може розпочатися 1 березня 2021 року, а українці, які відносяться до групи ризику, зможуть розраховувати на безкоштовне отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19.