У 2021 році має відбутися «Велика приватизація», – Шмигаль

Кабінет міністрів України схвалив проект закону, яким пропонується розблокувати «Велику приватизацію» у 2021 році. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Вона дасть змогу зняти обмеження на продаж низки об’єктів: 5 ТЕЦ, 3 обленерго, підприємства «Більшовик», Одеського припортового заводу, Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, «Президент-готелю».

За словами Шмигаля, запланований продаж великих державних підприємств дасть змогу збільшити надходження до бюджету на більш ніж 12 млрд грн.

«Приватизація — це серйозний удар по корупції та інтересах тих ділків, які звикли заробляти на державних підприємствах. У 2021 році ми хочемо, аби процес приватизації пришвидшився. Посли країн G7 так само підтримують Уряд на шляху прозорої та вигідної для держави приватизації», – підкреслив прем’єр.