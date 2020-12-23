У Міноборони України спростували відставку Тарана

У Міністерстві оборони спростували інформацію про нібито відставку міністра оборони Андрія Тарана. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

«Я першим проінформую суспільство, якщо настане час відкривати “третій конверт”. Поки – фальцет», – зазначив сам міністр.

Раніше голова фракції «Голос» Сергій Рахманін повідомив, що парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки направив лист президенту України щодо незадовільної роботи міністра оборони Тарана.

У той же час голова комітету Олександр Завитневич заявив, що інформація про висловлення недовіри комітетом не відповідає дійсності.