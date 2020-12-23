«Нафтогаз» підвищив вартість газу для виробників тепла

НАК «Нафтогаз України встановила оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 6,013 грн за кубометр (без урахування ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Про це повідомляє прес-служба компанії.

Вона на 13,5% вище, ніж вартість газу для теплокомуненерго в листопаді.

У компанії нагадали, що ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 року, з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах.

Разом з тим теплопостачальні підприємства припинять отримувати газ за спеціальними обов’язками з травня 2021 року. Це означає, що вони отримуватимуть його на ринкових умовах.