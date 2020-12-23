МЗС України відмовиться від обладнання Huawei

Міністерство закордонних справ України вирішило демонтувати усе обладнання компанії Huawei, встановлене на відомчих будівлях. Про це заявив заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Кіт Крач, передає «Укрінформ».

За його словами, цього прикладу дотрималися й кілька інших урядових установ.

Крач зазначив, що українська влада нещодавно відмовилася співпрацювати з Huawei у проекті створення «розумного міста», віддавши перевагу американській Cisco.

«Це – мудрі рішення. Україна розуміє, що стоїть на кону», – підкреслив він.

Раніше також стало відомо, що США можуть виплатити фінансову компенсацію Україні за відмову від використання систем 5G китайської компанії Huawei на користь інших виробників.