Кабмін схвалив Концепцію економічного розвитку Донецької і Луганської областей

Кабінет міністрів України схвалив Концепцію економічного розвитку Донецької і Луганської областей. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Олексій Резніков.

«Наголошу – мова йде про вирішення питань соціально-економічного характеру на підконтрольній Уряду території Донецької і Луганської областей. Ця концепція ляже в основу при розробці Стратегії економічного розвитку Донеччини і Луганщини. Так, на початку йдеться про підконтрольну Уряду територію. Наразі ми маємо простір для експерименту і створення підстав для того, щоб міжнародна спільнота почала розглядати майбутню Стратегію економічного розвитку спочатку цього регіону, а потім і інших регіонів України, як складову власної економічної політики», – зазначив він.

За його словами, до 2014 року Донеччина і Луганщина були надзвичайно потужними індустріальними і аграрними регіонами. Але внаслідок збройної агресії Російської Федерації ці території були зруйновані.

Резніков підкреслив, що на мінімальне економічне відновлення Донеччини і Луганщини знадобиться близько 20 млрд доларів.

Підхід Концепції майбутньої Стратегії базується на створенні можливостей і стимулів для інвестицій через:

Визначення територій і кластерів пріоритетного розвитку;

Запровадження податкових стимулів у вигляді спрямування частини прибутку підприємств на реінвестування у власний розвиток;

Поширення стандартів міжнародних комерційних арбітражів;

Страхування військово-політичних ризиків;

Розвиток інфраструктури.

«Створення робочих місць і розвиток спроможності громад – це пріоритети. Мова йде про десятки тисяч робочих місць. Майбутня Стратегія, яка буде розроблена на базі сьогоднішньої концепції, має повністю вкладатися у логіку реформи децентралізації, яка була реалізована багато в чому за підтримки європейських партнерів. Західні інвестиції, разом із вітчизняними, можуть зіграти вирішальну роль у перетворенні областей в двигун економічного розвитку. І коли інвестори побачать, що навіть на ризикованих територіях – поблизу лінії дотику, вони можуть ефективно працювати, розвиватись і отримувати ККД, то вони і всю іншу територію України точно розглядатимуть як інвестиційно привабливу для них. І від нас з вами залежить, чи буде майбутня Стратегія успішною. Дякую колегам за підтримку», – додав він.