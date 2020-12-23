В Україні встановили вартість проїзду по платних дорогах

Кабінет міністрів схвалив постанову, якою встановив максимальний розмір плати за разовий проїзд дорогами, побудованими на умовах концесії. Про це повідомив депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Ставка плати за кожен кілометр відстані (у євро):