В Україні встановили вартість проїзду по платних дорогах

Кабінет міністрів схвалив постанову, якою встановив максимальний розмір плати за разовий проїзд дорогами, побудованими на умовах концесії. Про це повідомив депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.
Ставка плати за кожен кілометр відстані (у євро):
- для мотоциклів з причепом (коляскою) і без нього, легкових авто – 0,023;
- для легкових авто з причепом з кількістю місць для сидіння до 10 (включно з водієм), вантажних авто з дозволеною максимальною масою до 3,5 т – 0,023;
- для вантажних авто з дозволеною максимальною масою від 3,5 до 12 т, автопоїздів з дозволеною максимальною масою до 12 т, автобусів з кількістю місць для сидіння від 10 до 29 і з дозволеною максимальною масою не більше 12 т – 0,045;
- для вантажних авто та автопоїздів з дозволеною максимальною масою більше 12 т, автобусів з кількістю місць для сидіння більше 29 і з дозволеною максимальною масою понад 12 т.