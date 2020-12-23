В Україні почали виплачувати карантинну допомогу

Пенсійний фонд розпочав фінансування одноразової допомоги ФОПам в розмірі 8 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

«22 грудня 2020 року Пенсійним фондом України 280,3 тисячі осіб профінансовано 2 242,8 млн грн для забезпечення виплати матеріальної допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1233 “Деякі питання надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2″», – йдеться в повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що майже 300 тис. заявок на отримання допомоги у зв’язку з майбутнім посиленням карантинних заходів буде задоволено до кінця тижня.

Нагадаємо, з 8 по 24 січня 2021 року в Україні буде діяти посилений карантин