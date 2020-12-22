У «Нафтогазі» прокоментували призначення Вітренка т.в.о. міністра енергетики

У НАК «Нафтогаз України» прокоментували призначення колишнього топ-менеджера компанії Юрія Вітренка т.в.о. міністра енергетики.

«Впевнені, що енергія Юрія Вітренка зможе зсунути гори накопичених проблем на ринку газу. Адже вирішення цих проблем з боку держави дозволить захистити українців та забезпечити їм доступ до газу за вигідними цінами», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що що державі не вистачає лідера для вирішення проблеми боргів на ринку природного газу.

«За умовами спеціальних обов’язків, Нафтогаз був зобов’язаний відпускати газ газзбутам і тепловикам попри ріст заборгованості. В результаті, ці компанії заборгували Нафтогазу за газ, отриманий в рамках ПСО, понад 67 млрд грн. Причому серед цих підприємств є як приватні, так і ДЕРЖАВНІ підприємства», – додали в «Нафтогазі».

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні призначив Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики, а також на нього покладено тимчасове виконання обов’язків міністра енергетики України.