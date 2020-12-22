МОЗ України затвердив план вакцинації населення від COVID-19

Штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

Мета плану – протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50 % населення України.

«Вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп ризику. Її проведення не заважатиме проведенню рутинної вакцинації відповідно до Календаря щеплень, щоб не допустити зниження рівня вакцинації від інших хвороб», – заявив в. о. генерального директора ЦГЗ Ігор Кузін.

План оновлюватимуть щодва тижні, аби він відповідав реальній ситуації.

Ним затверджено 4 етапи вакцинації населення:

Січень-квітень 2021 року – люди із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19; Квітень-червень 2021 року – люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги; Червень-вересень 2021 року – люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави; Вересень 2021-березень 2022 року – люди із підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

Раніше Денис Шмигаль наголосив, що перші вакцини очікуються вже в лютому. Для цього Уряд веде перемовини по двох напрямках — безпосередньо з виробниками вакцин та з керівництвом держав, де такі вакцини будуть вироблятись або вже законтрактовані.

Нагадаємо, що вакцинація в Україні може розпочатися 1 березня 2021 року, а українці, які відносяться до групи ризику, зможуть розраховувати на безкоштовне отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19.