ЄС скликає термінову зустріч через мутацію COVID-19

Представники урядів країн Європейського союзу у понеділок проведуть термінове засідання через новий штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії. Про це повідомляє BBC.

«Швидкість, з якою європейські уряди оголосили про заборону на поїздки з Великобританії, показує масштаб тривоги», – йдеться в повідомленні.

Раніше прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для понад 16 млн мешканців Англії та відмову від послаблень на Різдво через виявлення нового штаму коронавірусу, який на 70% більш заразний, ніж звичайний.

Наразі уже понад 20 країн припиняють польоти з Британії. Серед них Нідерланди, Бельгія, Австрія, Франція, Італія, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Німеччина, Ірландія, Канада, Туреччина, Ізраїль, Іран, Саудівська Аравія, Сальвадор та Колумбія.