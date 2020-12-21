Зеленський поспілкувався з Оділь Рено-Бассо

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. Про це повідомляє прес-служба ОП.

За словами українського лідера, на сьогодні є найбільшим інституційним інвестором в Україні.

«Наскільки мені відомо, цьогорічний портфель проектів банку вже досягнув 730 мільйонів євро, а до завершення року цей обсяг може досягнути 900 мільйонів євро. Ми дуже раді, що особливо в часи світової економічної кризи, викликаної пандемією COVID-19, Банк продовжує активно інвестувати в Україну та надавати підтримку українському бізнесу», – зазначив він.

Сторони детально обговорили перебіг реформ в Україні.

«У цьому році ми ухвалили закон про ринок землі, розпочали реформу податкової та митної служб, підписали перші концесійні договори, активно проводимо «малу» приватизацію та цифровізацію всіх державних послуг», – сказав Зеленський.

Президент України також детально розповів, що керівництво держави щодня докладає зусиль, щоб подолати конституційну кризу, тісно співпрацюючи з Венеціанською комісією, і просування в цьому напрямку відбувається досить швидко. Він зазначив, що було відновлено функціонування електронного декларування та проголосовано закон про відновлення повноцінної роботи НАЗК. Володимир Зеленський наголосив, що вже підготовлено необхідні законопроекти щодо судової реформи, структурні реформи тривають, попри вплив пандемії.

Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо привітала зусилля та діяльність, спрямовані на відновлення роботи НАЗК.