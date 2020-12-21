Всі виплати ФОПам здійснять до 8 січня, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що майже 300 тис. заявок на отримання допомоги у зв’язку з майбутнім посиленням карантинних заходів буде задоволено до кінця тижня.

«Початок року – це завжди вихідні у зв’язку зі святами. Ми всі знаємо, що державні установи працюють доволі повільно. У нас 710 тисяч ФОПів і суб’єктів господарювання, які мають отримати виплати. І здійснити це потрібно до 8 січня. Це один з пріоритетів для уряду», – зазначив він під час селекторної наради.

У свою чергу прем’єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що до 31 грудня триває прийом заявок на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам і бізнесу.

За його словами, виплата матеріальної допомоги розпочинається сьогодні.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поінформував, що щодня надходить по 40-50 тис. заявок від фізичних осіб – підприємців та суб’єктів господарювання.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський створює координаційну раду, метою якої є напрацювання законодавчих змін щодо комплексного вирішення проблем мікробізнесу.

Нагадаємо, з 8 по 24 січня 2021 року в Україні буде діяти посилений карантин. Але його можуть ввести раніше, якщо буде фіксуватися 32-35 тис. нових випадків COVID-19 в день.