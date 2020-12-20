Президент розповів про важливість інфраструктури

Інфраструктура дуже важлива у боротьбі із пандемією коронавірусної інфекції. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Багато звинувачень на мою адресу, мовляв, під час пандемії я приділяв багато часу інфраструктурі. Зараз люди побачили, що наші швидкі почали добиратися до хворих швидко», – зазначив він.

За його словами, дороги дозволили пожежним машинам оперативно добиратись до місць займання, зокрема під час лісових пожеж на Луганщині.

«А зараз не за добу можна доїхати, а з’явилася можливість добиратися за хвилини. Коли гасили пожежі, ми зберегли величезну кількість життів. Зараз ми бачимо, що інфраструктура важлива. Ми вже зробили, й це підтверджено, чотири тисячі кілометрів доріг у цьому році, що перевищує загальну кількість кілометрів доріг, зроблених за попередні 10 років. За рік зробили в 10 разів більше, ніж за десять років у сумі. Це, я вважаю, правильний крок. Скажу чесно, я цим дуже пишаюся, вважаю, що тут усі ми спрацювали», – підкреслив президент.