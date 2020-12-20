Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, як правильно харчуватись під час епідсезону грипу та ГРВІ.

«Звичайно, що секретних харчових продуктів проти грипоподібних вірусних інфекцій чи SARS-CoV-2 не існує. Однак, для збільшення опірності організму до розвитку хвороб, потрібно дотримуватись принципів здорового харчування та намагатися формувати свою здорову тарілку», – зазначив він.

За його словами, основний принцип харчування під час активності грипу та інших вірусів базується передусім на збалансованому харчуванні. Зокрема, слід споживати три порції овочів і зелені, дві порції фруктів та ягід щодня, різнокольорових, свіжих, а також заморожених чи консервованих без додавання солі та цукру. Крім того, необхідно вживати достатню кількість білків у складі злакових чи бобових продуктів, горіхів та насіння, яєць, нежирного м’яса або риби, а також забезпечувати організм достатньою кількістю рідини, переважно за рахунок чистої питної води.

Ляшко радить виділяти більше вільного часу для фізичної активності, бо кількість спожитих калорій має відповідати витратам енергії.

Добова кількість солі не має перевищувати 5 грамів, адже надмірне споживання солі зумовлює підвищення кров’яного тиску і ризику виникнення небезпечних ускладнень – інфарктів та інсультів.

Ляшко підкреслив, що добову кількість цукру доцільно обмежити до 25 г.

«Слід пам’ятати, що цукор міститься у солодких напоях, тістечках, випічці та інших продуктах. Регулярне вживання надмірної кількості цукру сприяє появі зайвої ваги, виникненню серцево-судинних захворювань, а також діабету», – сказав він.