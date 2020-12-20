Зеленський хоче домогтися безвіза з США

Президент України Володимир Зеленський намір домогтися безвізового режиму зі Сполученими Штатами Америки.

«Щоб наші люди могли спокійно їздити – хоча б ті, які прекрасно працюють в Україні, Сполучених Штатах і мають спільні підприємства, спільні бізнеси. Почати хоча б з цього», – зазначив він.

За його словами, було б добре «побудувати Голлівуд в Україні».

«”Я вважаю, що це круто. В Європі є дуже непогані кіномайданчики – в Празі, в Угорщині. Україна, повірте мені, багата, щоб тут була така площадка. Я думаю, тут місце для інвестицій, рекламні та інші зйомки – теж гарний напрямок», – сказав Зеленський.

Президент висловив надію, що обраний президент США Джо Байден зможе обрати нового спецпредставника з питань України в США. За його словами, це має бути людина, яка розуміє українську ментальність.