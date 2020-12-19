Україна буде вакцинувати громадян з тимчасово окупованих територій

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує працювати для отримання вакцини від COVID-19.

«Дуже чекаємо на неї в кінці першого кварталу 2021 року», – заначив він.

Зеленський нагадав, що Міністерство охорони здоров’я вже розробило національний план вакцинації, згідно з яким першими щеплення отримають медики та військові, а також соціальні працівники, освітяни, люди, старші за 60 років.

Також, за його словами, до плану вакцинації будуть включені українські громадяни з тимчасово окупованих територій.

«Ми не забуваємо про них, це наші люди, це всі наші українці, і ми робимо все, аби вони це відчували», – підкреслив президент.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів же наступного тижня має затвердити Національний план впровадження вакцини проти COVID-19.

Шмигаль наголосив, що перші вакцини очікуються вже в лютому. Для цього Уряд веде перемовини по двох напрямках — безпосередньо з виробниками вакцин та з керівництвом держав, де такі вакцини будуть вироблятись або вже законтрактовані.

Нагадаємо, що вакцинація в Україні може розпочатися 1 березня 2021 року, а українці, які відносяться до групи ризику, зможуть розраховувати на безкоштовне отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19.