Медицина і сектор безпеки та оборони отримують найбільше в історії фінансування, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Державному бюджеті України на 2021 рік передбачено збільшення фінансування медицини, освіти та науки й сектору безпеки та оборони.

«Ухвалено державний бюджет на 2021 рік. Всіх вітаю! Ми продовжили ламати старі традиції, і вже вдруге виявляється, що можна прийняти бюджет вчасно. Виявляється, що можна не до п’ятої ранку, що можна без торгів і без різних “хотєлок”», – зазначив він.

Зеленський підкреслив, що на медицину передбачено майже 160 млрд грн, що є найбільшим фінансуванням за часи незалежності України. Також медики можуть розраховувати на збільшення зарплат.

Овіта й наука наступного року отримають на 26 млрд грн більше, а загалом на їхній розвиток буде спрямовано майже 170 млрд грн. Зокрема, на 20% зростуть зарплати освітян.

На оборону бюджет сягне понад 117 млрд грн.

«Висновки робіть, будь ласка, самі. Плюс, окрім нашого війська, ми підтримуємо розвідку, прикордонників, рятувальників і пожежників, а тому загалом сектор безпеки та оборони отримує найбільший бюджет в історії – понад 267 мільярдів гривень», – підкреслив президент.

Нагадаємо, 16 грудня Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому державний бюджет на 2021 рік.