АМКУ закрив справу «Роттердам+»

Антимонопольний комітет закрив розслідування стосовно формули «Роттердам+» у зв’язку з відсутністю порушень. Про це повідомляє прес-служба АМКУ.
Зазначається, що зібраними у справі доказами не підтверджується інформація про те, що дії НКРЕКП призвели до надання окремим суб’єктам господарювання або групам суб’єктів господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів.
За результатом розгляду справи Комітет дійшов висновків, що:
- Цінова конкуренція на ринку генерації у моделі ринку, що існувала до 01.07.2019 року, у зв’язку з значним державним впливом була обмеженою.
- Ресурсне наповнення ринку у моделі ринку, що існувала до 01.07.2019 року регулювалося шляхом: довгострокового та середньострокового планування Міністерством енергетики (прогнозні баланси електричної енергії); короткострокового планування ДП «Енергоринок» (погодинний добовий графік навантаження); та оперативних команд ДП «НЕК «Укренерго» (оперативне управління ОЕС України).
- Включення генеруючих потужностей виробників, що не працювали за ціновими заявками (усіх, окрім ТЕС) до графіку навантаження (виробництва електроенергії) здійснювалося за Правилами ОРЕ без урахування величин самих тарифів.
- Протягом 2016-2017 рр. не відбулося суттєвої зміни часток суб’єктів господарювання на ринку. А також, жодного із крупних гравців не було усунуто з ринку.
- Показники фактичної рентабельності усіх видів генерації у 2017 році засвідчили тенденцію до зниження у порівнянні із попереднім роком.
- Підходи та принципи формування розміру паливної складової у тарифах АЕС та ТЕС є однаковими, а саме такими, що за умови відсутності конкуренції та, відповідно, індикативних цін на вугільну продукцію та урановмісну сировину на території України, визначаються з прив’язкою до міжнародних котирувань.
- Передбачений Методикою механізм формування, тарифу для АЕС, є чітко регламентований та не передбачає можливості впливу інших факторів, в тому числі збільшення/зменшення ОРЦ, окрім тих, що передбачені Методикою, на формування тарифу для ДП «НАЕК «Енергоатом», як єдиного оператора усіх діючих АЕС України.
- Жодна експертиза, наявна в матеріалах справи, не встановлює факту та розміру збитків, завданих учасникам ринку генерації електричної енергії, тобто потенційним конкурентам ТЕС.
Раніше детективи Національоного антикорупційного бюро України поінформували Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики про проблематику розслідування так званої «справи Роттердам+».