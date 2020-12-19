АМКУ закрив справу «Роттердам+»

Антимонопольний комітет закрив розслідування стосовно формули «Роттердам+» у зв’язку з відсутністю порушень. Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Зазначається, що зібраними у справі доказами не підтверджується інформація про те, що дії НКРЕКП призвели до надання окремим суб’єктам господарювання або групам суб’єктів господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів.

За результатом розгляду справи Комітет дійшов висновків, що:

Цінова конкуренція на ринку генерації у моделі ринку, що існувала до 01.07.2019 року, у зв’язку з значним державним впливом була обмеженою.

Ресурсне наповнення ринку у моделі ринку, що існувала до 01.07.2019 року регулювалося шляхом: довгострокового та середньострокового планування Міністерством енергетики (прогнозні баланси електричної енергії); короткострокового планування ДП «Енергоринок» (погодинний добовий графік навантаження); та оперативних команд ДП «НЕК «Укренерго» (оперативне управління ОЕС України).

Включення генеруючих потужностей виробників, що не працювали за ціновими заявками (усіх, окрім ТЕС) до графіку навантаження (виробництва електроенергії) здійснювалося за Правилами ОРЕ без урахування величин самих тарифів.

Протягом 2016-2017 рр. не відбулося суттєвої зміни часток суб’єктів господарювання на ринку. А також, жодного із крупних гравців не було усунуто з ринку.

Показники фактичної рентабельності усіх видів генерації у 2017 році засвідчили тенденцію до зниження у порівнянні із попереднім роком.

Підходи та принципи формування розміру паливної складової у тарифах АЕС та ТЕС є однаковими, а саме такими, що за умови відсутності конкуренції та, відповідно, індикативних цін на вугільну продукцію та урановмісну сировину на території України, визначаються з прив’язкою до міжнародних котирувань.

Передбачений Методикою механізм формування, тарифу для АЕС, є чітко регламентований та не передбачає можливості впливу інших факторів, в тому числі збільшення/зменшення ОРЦ, окрім тих, що передбачені Методикою, на формування тарифу для ДП «НАЕК «Енергоатом», як єдиного оператора усіх діючих АЕС України.

Жодна експертиза, наявна в матеріалах справи, не встановлює факту та розміру збитків, завданих учасникам ринку генерації електричної енергії, тобто потенційним конкурентам ТЕС.

Раніше детективи Національоного антикорупційного бюро України поінформували Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики про проблематику розслідування так званої «справи Роттердам+».