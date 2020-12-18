Україна отримає гроші від ЄБРР на капремонт траси Київ-Одеса і будівництво Північного обходу Львова

Європейський банк реконструкції і розвитку та Уряд України уклали кредитну угоду на 450 млн євро за проектом «Розвиток транс’європейської транспортної мережі (Україна – дорожні коридори)». Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт автошляху М-05 Київ-Одеса та будівництво Північного обходу м. Львова.

«У рамках Програми Президента «Велике будівництво» у цьому році будується рекордна кількість автошляхів. Вже оновлено понад 4 тис. км доріг по всій країні, і ми зробимо ще більше завдяки укладенню кредитної угоди з ЄБРР «Розвиток транс’європейської транспортної мережі». Реалізація цього проекту дозволить не лише покращити стан автошляхів за маршрутами міжнародних транспортних коридорів, а й підвищити безпеку дорожнього руху на дорогах, що сполучають Україну з ЄС та Київ з Чорним морем. Вдячний нашим постійним партнерам із банку за всебічну підтримку і допомогу Україні у створенні сучасної та якісної інфраструктури для людей», – заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.