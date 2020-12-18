Призначення Шкарлета можуть оскаржити у суді

На вимогу «Європейської солідарності» та «Голосу» відбулася нарада з керівництвом Верховної Ради щодо масових фактів кнопкодавства монобільшістю. Про це повідомила співголова фракції «ЄС» Ірина Геращенко.

«В нас є підстави стверджувати, що плагіатора Шкарлета проголосували з кнопкодавством, чужими картками. Керівництво ВР визнало, що закони про кримінальну відповідальність за кнопкодавство, про які так кричав Зеленський як про зелені досягнення- не працюють. Ніхто зі слуг не поніс жодної відповідальності за кнопкодавство», – написала вона у Facebook.

Тому фракція буде пропонувати зміни до закону, щоб посилити відповідальності за неперсональне голосування.

«Вимагаємо від регламентного розглянути голосування за Шкарлєта, яке відбулося з порушеннями . Якби в Шкарлета була честь і совість, він би зараз подав у відставку. Ми як фракція готові подавати до суду на нелегітимного міністра», – підкреслила Геращенко.

Нагадаємо, 18 грудня Верховна Рада України підтримала призначення міністра освіти і науки. Призначення Сергія Шкарлета головою Міністерства і освіти підтримали 226 народних депутатів. Зазначимо, що з 25 червня 2020 року він виконував обов’язки очільника МОН. При цьому раніше стало відомо, що освітній комітет ВР не підтримав його кандидатуру.