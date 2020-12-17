У НБУ розповіли, як будуть працювати банки в новорічні свята

Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів Національного банку та порядок роботи банківської системи України в період новорічних свят.

30 грудня 2020 року СЕП працює до 24:00. Валютний ринок України, депозитарій Національного банку та інші системи Національного банку працюють у звичайному режимі.

31 грудня 2020 року до 13:00 через СЕП здійснюються лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі від учасників СЕП до Національного банку та органів Державної казначейської служби і платежі від Національного банку та органів Державної казначейської служби на адресу усіх учасників СЕП. Валютний ринок України працює з урахуванням особливостей роботи СЕП, викладених у регламенті. Банківський день у СЕП закінчується о 13:00.

1 січня 2021 року банківський день у СЕП починається о 9.00 з датою банківського дня 04 січня 2021 року.

«1–3 січня 2021 року включно учасники СЕП самостійно приймають рішення про дату початку роботи в системі відповідно до власних потреб та потреб своїх клієнтів. Міжбанківські перекази через СЕП у цей період здійснюються з датою банківського дня 04 січня 2021 року. У цей період Депозитарій Національного банку не працює, а банки не здійснюють операції з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України, у тому числі зі своїми клієнтами», – повідомили в НБУ.

4-6 січня 2021 року СЕП і банківська система України працюють у звичайному режимі.

У період з 31 грудня 2020 року до 04 січня 2021 року включно діє офіційний курс гривні до іноземних валют та облікова ціна банківських металів, розраховані Національним банком України 30 грудня 2020 року.

Також 1–3 та 7–10 січня 2021 року банки у разі потреби можуть здійснювати касові операції. Водночас банки у цей період мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.