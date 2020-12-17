Офіс президента прокоментував смерть Кернеса

В Офісі президента прокоментували смерть мера Харкова Геннадія Кернеса.

«Ставлення до Геннадія Кернеса в нашому суспільстві не було, та й не могло бути однозначним. Це зрозуміло. Він пройшов такий шлях у житті, який точно виключає одностайність у його оцінках.

Проте в нього було бачення розвитку свого міста, і саме як міський голова він працював, вкладаючи у Харків усі свої емоції та компетенції. Люди це цінували. Люди обирали саме його міським головою», – йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, якщо наступний міський голова Харкова зможе забезпечити якість управління міським господарством і такий самий соціально орієнтований зміст міської політики, це буде мінімум того, що необхідно для пам’яті про мера Геннадія Кернеса.

«Співчуваємо близьким, родині та харків’янам», – додали в ОП.

Нагадаємо, у ніч на 17 грудня в Німеччині помер у віці 61 року мер Харкова Геннадій Кернес.

У вересні він захворів на коронавірус і поїхав на лікування до Німеччини. На початку жовтня Кернес вилікувався, але залишився в берлінській клініці на реабілітацію. Пізніше у нього відмовили нирки.