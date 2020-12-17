Кабмін утвердив заходи для популяризації української мови

Кабінет Міністрів схвалив розроблений Міністерством культури та інформаційної політики проект розпорядження про затвердження плану заходів з реалізації першого етапу (до 2022 року) Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава».

«Щоб сформувати комфортну україномовну інформаційно-культурну екосистему, яка буде об’єднувати, та де в інформаційному середовищі домінуватиме українська мова, потрібно системно підвищувати вимоги до якості, кількості і доступності продукції державної мови. Тільки так можливо створювати якісний, сучасний і конкурентний продукт та підняти питання авторитету й визнання державної мови», – зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

План заходів, зокрема, передбачає:

забезпечення неухильного дотримання закладами освіти законодавства щодо провадження освітнього процесу державною мовою;

підвищення рівня володіння українською мовою педагогічних та науково-педагогічних працівників; забезпечення освітніх закладів україномовною літературою;

проведення курсів з вивчення державної мови, у тому числі за допомогою онлайн-платформ, низки мобільних додатків та інших дистанційних форм;

забезпечення доступу до електронних підручників та іншої літератури українською мовою, матеріалів про культурну спадщину народу та становлення держави;

запровадження іспиту з української мови для тих осіб, які подають клопотання на набуття громадянства України (з квітня 2021 року);

внесення змін до законодавства з метою посилення інтеграційних процесів національних меншин в українське суспільство, зокрема, забезпечення належних умов для вивчення мови та рівних можливостей для всіх громадян;

забезпечення вивчення української мови українцями, які проживають за кордоном, захист мовних прав людей, які мають українське етнічне походження, у країнах, в яких вони мешкають нині, та підтримка громадських ініціатив, спрямованих на популяризацію мови за кордоном.

Нагадаємо, з 16 січня 2021 року сфера обслуговування повинна перейти виключно на українську мову.