ВР призначила міністра освіти і науки та міністра аграрної політики та продовольства

Верховна Рада України грудня підтримала призначення міністра освіти і науки та міністра аграрної політики та продовольства. Про це повідомляє прес-служба ВР.

Призначення Сергія Шкарлета головою Міністерства і освіти підтримали 226 народних депутатів. Зазначимо, що з 25 червня 2020 року він виконував обов’язки очільника МОН.

При цьому раніше стало відомо, що освітній комітет ВР не підтримав його кандидатуру.

А за призначення Романа Лещенка на посаду міністра аграрної політики та продовольства проголосували 242 парламентарії. З 11 червня 2020 року він працював головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Також раніше депутати провалили призначення колишнього виконавчого директора «Нафтогазу» Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики.