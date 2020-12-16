Кулеба і Клюге обговорили протидію поширенню COVID-19

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся із Регіональним директором Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я доктором Гансом Клюге.

Сторони обговорили перспективи співпраці між Україною та ВООЗ і протидію поширенню COVID-19.

«Україна повністю підтримує ВООЗ у її зусиллях забезпечити належне тестування та схвалення вакцин, а також виступає за рівномірний розподіл вакцин у дусі глобальної солідарності. Переконаний, що Угода про співпрацю між Україною та ВООЗ закладає міцну основу та містить чітку дорожню карту для нашого розширеного співробітництва», – зазначив Шмигаль.

Від підкреслив, Україна також розглядає можливість виробництва вакцин із використанням власних фармацевтичних потужностей за умови, що вони відповідатимуть необхідним вимогам компанії-розробника.

«Я радий відвідати Україну та мати можливість обговорити співпрацю між ВООЗ та Урядом України щодо спільних дій та швидкого реагування на COVID-19, заходів щодо відновлення, подальшого сталого розвитку під час пандемії, включаючи реформу системи охорони здоров’я. Це час для відповідального лідерства і він вимагає від тих, хто приймає рішення, додаткових зусиль для підтримки системи охорони здоров’я в цьому нестабільному контексті», – сказав Клюге.