Джошуа не дозволять відкласти бій з Усиком

Президент WBO Пако Валькарсель заявив, що організація не має наміру надавати володарю пояса в суперважкій вазі Ентоні Джошуа ще одну відстрочку в захисті свого титулу заради бою з Тайсоном Ф’юрі. Цю інформацію вже прокоментував промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк.

«Минуло достатньо часу з тих пір, як Усик був оголошений обов’язковим претендентом на титул WBO в суперважкій вазі. Це було 16-18 місяців назад. З тих пір багато чого сталося. По-перше, Джошуа і Руїс провели другий бій. Потім ми повинні були побитися з Ей Джеєм, але Пулєв теж стояв у черзі, так що ми провели переговори і Усик погодився, щоб спочатку відбувся цей бій, але за умови, що він потім поб’ється з переможцем», – зазначив він.

За його словами, обов’язкові захисти – це те, що допомагає цим видом спорту бути чесним.

Тепер Джошуа повинен або провести бій проти Усика, або зробити пояс WBO вакантним.

Раніше Красюк зазначив, що бій між українським боксером Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа може пройти навесні 2021 року.

Нагадаємо, Усик звернувся до британського чемпіону світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа з ультиматумом.