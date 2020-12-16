В Україні змінили порядок державної реєстрації авто

Кабмін змінив порядок державної реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів. Про це повідомляє прес-служба Уряду.

Постанова дає можливість подати заяву та документи, необхідні для отримання номерних знаків та реєстраційних номерів, через Електронний кабінет водія або Єдиний державний портал адмінпослуг.

Крім того, документ передбачає недопущення відчуження транспортних засобів у власників, стосовно яких містяться відомості у Державному реєстрі боржників.

Він також спрощує процедури огляду транспортних засобів під час державної реєстрації, перереєстрації та зняття їх з обліку.