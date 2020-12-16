В Україні вдосконалили роботу екстреної медичної допомоги

Кабінет міністрів підтримав представлений Міністерством охорони здоров’я план реформування системи екстреної медичної допомоги в Україні. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Залежно від стану пацієнта звернення до швидкої розділятимуться на критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні», – написав він в Telegram.

За його словами, це дасть можливість знизити рівень смертності, адже встановлюється пріоритет для пацієнтів із критичним станом.

Шмигаль підкреслив, що норматив прибуття медичних бригад у такому випадку має становити 10 хвилин із моменту надходження звернення до диспетчера.