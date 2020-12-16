В МОЗ очікують вакцини від коронавіруса вже в лютому

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що у Міністерстві охорони здоров’я планують у лютому 2021 року розпочати вакцинування населення від коронавірусної хвороби COVID-19.

«Ми намагаємося, щоб ці вакцини прийшли в Україну якомога раніше. Поставили собі за мету, щоб перше вакцинування ми розпочали, починаючи з лютого наступного року», – зазначив він.

Для цього Україна планує закупити вакцини безпосередньо у виробників.

«Зараз ми наполегливо працюємо з виробниками, в яких ми будемо закуповувати вакцини. Це всі виробники, які зараз проходять стадію сертифікації своїх вакцин і пройшли всі клінічні випробування. В нас вже є всі пропозиції, зараз просто їх відшліфовуємо», – підкреслив міністр.

Раніше Степанов розповів, що Міністерство охорони здоров’я розробило чіткий план вакцинації і визначило групи людей, яких ми зобов’язані вакцинувати за рахунок держави.

Нагадаємо, що вакцинація в Україні може розпочатися 1 березня 2021 року, а українці, які відносяться до групи ризику, зможуть розраховувати на безкоштовне отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19.