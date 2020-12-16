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Верховна Рада прийняла бюджет на 2021 рік

  • Свідров Олексій
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Державний бюджет України на 2021 рік

Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому державний бюджет на 2021 рік. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

«Цього року підготовка проекту бюджету2021 Міністерством фінансів відбувалась у принципово іншій економічній ситуації в Україні та світі. Стартовими позиціями були дефіцит бюджету 7,5% ВВП, невиконання планових показників за доходами 44 млрд грн, спалах пандемії та коронакриза. При доопрацюванні документу до ІІ читання для нас було важливо зберегти визначені Президентом та Урядом пріоритети, які були підтримані народними депутатами, і при цьому знизити рівень дефіциту держбюджету, дотримавшись принципів збалансованості та реалістичності», – сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

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Дефіцит сектору загального державного управління щодо ВВП зменшився з 5,8 % до 5,24%, а дефіцит державного бюджету – з 6 % до 5,5 % і становить 246,6 млрд грн. Різниця між І і ІІ читанням – 23,7 млрд грн.

Окрім  того, у середньостроковій перспективі планується поступове зниження дефіциту бюджету: 4,5% ВВП – у 2022 році та 3,5% ВВП – у 2023 р.

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Порівняно з першим читанням дохідну частина проекту держбюджету2021 збільшено на 20,9 млрд грн і передбачено у сумі 1 трлн 92 млрд грн – це реальні кошти, які планує отримати держава у наступному році, не підвищуючи податки і не здійснюючи тиск на бізнес.

Видатки держбюджету-2021 передбачено у сумі 1 трлн 347 млрд грн, в якій враховано необхідність фінансування всіх пріоритетних потреб держави.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про пріоритети Державного бюджету України на 2021 рік.

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