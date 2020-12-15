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Події

Під час протестів на Майдані постраждали 40 поліцейських

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до Під час протестів на Майдані постраждали 40 поліцейських
Протести ФОПів

Сьогодні, 15 грудня 2020 року, в центрі Києва відбувається акція з масовою участю громадян, які пройшли ходою з Площі Конституції до Майдану Незалежності. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зазначається, що коли вони намагалися встановити військові намети, виникла штовханина – і учасники акції застосували у бік правоохоронців газові балончики.

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«У результаті одного поліцейського вдарили по голові – і він втратив свідомість. Ще близько 40 – отримали хімічні опіки очей», – йдеться в повідомленні.

Нацполіція закликала протестуючих дотримуватися встановлених правил поведінки та не порушувати чинного законодавства.

Мітинг проходить проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу.

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Нагадаємо, з 8 по 24 січня 2021 року в Україні буде діяти посилений карантин. Але його можуть ввести раніше, якщо буде фіксуватися 32-35 тис. нових випадків COVID-19 в день.

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