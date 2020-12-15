Мер Києва Кличко прокоментував інцидент на Шулявському мосту

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронців через падіння трьох опор освітлення на Шулявському мосту. Про це він написав у Facebook.

«Друзі! Щодо ситуації, що трапилася на Шулявському шляхопроводі. Замовник будівництва – КП “Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд міста Києва” – звернувся із заявою до поліції. Також звернувся до правоохоронних органів і я. Зараз експерти та оперативно-слідча група на місці встановлюють причини падіння опор. Та обстежують інші опори на мосту», – йдеться в повідомленні.

Він підкреслив, що головна відповідальність – на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт.

«Я переконаний, що правоохоронні органи повинні оперативно встановити причини інциденту – щоб винні понесли відповідальність», – додав Кличко.

Нагадаємо, сьогодні на Шулявському мост, який лише у грудні минулого року відкрили після 10 місяців реконструкції, впали три опори освітлення.